A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Hırvatistan maçına özel izinle çıkacak

A Milli Futbol Takımımız, özel maçta bu akşam Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Corona virüsü vakalarının yükselmesi nedeniyle Bursa ve Gaziantep'in ardından 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı İstanbul ve Ankara için de getirildi.

İstanbul ve Ankara'da getirilen 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kararının ardından gözler spor camiasına çevrildi.

A Milli Takım'da 68 yaşındaki teknik direktör Şenol Güneş bu akşam oynanacak Türkiye - Hırvatistan maçında takımın başında yer alacak.

Karşılaşmada görev alacak Şenol Güneş ve karşılaşmayı takip edecek yöneticiler, İçişleri Bakanlığı'nın ilgili birimine gerekçe göstererek bildirimde bulunacak.

10.00 - 16.00 ARASI SERBEST

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı Bursa, Gaziantep gibi illerimizin ardından İstanbul ve Ankara'da getirildi. 65 yaş üstü vatandaşlara İl Hıfzısıhha Kurulları tarafından belirlenen saatlerin dışında sokağa çıkmak yasaklandı. Buna göre 10:00-16:00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlar bu saatler içerisinde dışarı çıkabilecek. Ancak bu saat dilimlerinin dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.

İŞTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN ETKİLENEN SPOR ADAMLARI:

NİHAT ÖZDEMİR - 69 YAŞINDA

MEHMET SEPİL - 65 YAŞINDA

FATİH TERİM - 66 YAŞINDA

MUSTAFA CENGİZ - 70 YAŞINDA

ŞENOL GÜNEŞ - 67 YAŞINDA

YILMAZ VURAL - 67 YAŞINDA

ABDURRAHİM ALBAYRAK - 65 YAŞINDA