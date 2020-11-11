Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Hırvatistan maçına özel izinle çıkacak

A Teknik Direktörü Hırvatistan maçına özel izinle çıkacak

A , özel maçta bu akşam Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan maçının ardından Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü 'da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu Hırvatistan maçı öncesi İstanbul'da 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağının teknik direktörü 'i etkileyip etkilemeyeceği merak edildi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 13:22
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Hırvatistan maçına özel izinle çıkacak

A , özel maçta bu akşam Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak ve Spor'dan naklen yayınlanacak.

Corona virüsü vakalarının yükselmesi nedeniyle ve 'in ardından 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı ve için de getirildi.

İstanbul ve Ankara'da getirilen 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kararının ardından gözler spor camiasına çevrildi.

A 'da 68 yaşındaki teknik direktör bu akşam oynanacak Türkiye - Hırvatistan maçında takımın başında yer alacak.

Karşılaşmada görev alacak Şenol Güneş ve karşılaşmayı takip edecek yöneticiler, İçişleri Bakanlığı'nın ilgili birimine gerekçe göstererek bildirimde bulunacak.

10.00 - 16.00 ARASI SERBEST

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı Bursa, Gaziantep gibi illerimizin ardından İstanbul ve Ankara'da getirildi. 65 yaş üstü vatandaşlara İl Hıfzısıhha Kurulları tarafından belirlenen saatlerin dışında sokağa çıkmak yasaklandı. Buna göre 10:00-16:00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlar bu saatler içerisinde dışarı çıkabilecek. Ancak bu saat dilimlerinin dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.

İŞTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN ETKİLENEN SPOR ADAMLARI:

- 69 YAŞINDA

- 65 YAŞINDA

FATİH TERİM - 66 YAŞINDA

MUSTAFA CENGİZ - 70 YAŞINDA

ŞENOL GÜNEŞ - 67 YAŞINDA

YILMAZ VURAL - 67 YAŞINDA

ABDURRAHİM ALBAYRAK - 65 YAŞINDA

BİZE ULAŞIN