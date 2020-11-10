Haberler A Milli Futbol Takımı Yıldızlar formda

Yıldızlar formda

İlk sınavını yarın özel maçta Hırvatistan'a karşı verecek olan A 'ın yıldız oyuncuları, formlarıyla teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 20:42 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 06:50
Yıldızlar formda

İlk sınavını yarın özel maçta Hırvatistan'a karşı verecek olan A 'ın yıldız oyuncuları, formlarıyla teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Yusuf Yazıcı ile Lille'de, ve Fenerbahçe'de, Leicester'da, Milan'daki performanslarıyla ekibimizin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

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