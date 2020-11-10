İlk sınavını yarın özel maçta Hırvatistan'a karşı verecek olan A Milli Takım'ın yıldız oyuncuları, formlarıyla teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Yusuf Yazıcı ile Burak Yılmaz Lille'de, Ozan Tufan ve Caner Erkin Fenerbahçe'de, Cengiz Ünder Leicester'da, Hakan Çalhanoğlu Milan'daki performanslarıyla ekibimizin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.
Yıldızlar formda
İlk sınavını yarın özel maçta Hırvatistan'a karşı verecek olan A Milli Takım'ın yıldız oyuncuları, formlarıyla teknik heyetin yüzünü güldürüyor.
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 20:42 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 06:50