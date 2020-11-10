Haberler A Milli Futbol Takımı Nazım Sangare: Forma şansı bulursam geri vermeyeceğim!

: Forma şansı bulursam geri vermeyeceğim!

A oyuncusu , Teknik Direktör ile katıldığı basın toplantısında soruları yanıtladı. 'de yedek olmasına rağmen Milli takıma çağırılması üzerine sorulan soruyu Sangare, "İnanıyorum ki hoca bana şans verecektir." şeklinde yanıtladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 15:55 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 16:59
Nazım Sangare: Forma şansı bulursam geri vermeyeceğim!

A oyuncusu , basın toplantısında konuştu. 'de 'ün yedeği olmasıyla ilgili konuşan Nazım, "Forma şansı bulacağıma inanıyorum ve oynarsam formayı bir daha vermeyeceğim" dedi.

futbolcularından Nazım Sangare, Teknik Direktör ile birlikte basın toplantısında konuştu. Hırvatistan maçı öncesi açıklamalarda bulunan Sangare, "Öncelikle bugün 10 Kasım. Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve saygı ile anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Yarın çok iyi rakibimiz olacak. Bunu biliyoruz. Ona hazırız. Dün kampın ilk gününde son maçlarımızı analiz ettik. Hatalarımızı gördük. O hatalardan çok şey öğrendik. Daha güçlü bir şekilde sahaya çıkacağız. Sahaya kazanmak için çıkıyoruz. Yüzde yüzümüzü verirsek, kazanacağız" diye konuştu.

"FORMAYI VERMEYECEĞİM"

Kendisinin kadrosunda olmasına karşın Fenerbahçe'de 11'de oynayan Gökhan Gönül'ün kadroda olmamasıyla ilgili konuşan Sangare, "Ben artık 1,5 aydır Fenerbahçe'deyim. Biraz geç katıldığım için biraz zaman gerekiyor. İnanıyorum ki hoca bana şans verecektir. O zaman en iyisini vermem gerekiyor. Forma şansı bulduğumda inanıyorum ki formayı bir daha geri vermeyeceğim" dedi.

ve 'daki futbol arasındaki farkları da söyleyen Nazım, "Türkiye'de futbol Almanya'ya göre daha sert ve daha güçlü. Tekniğe daha çok önem veriyoruz. Almanya'da çok disiplinli çalışıyorlar ve daha hızlı oynuyorlar. Ancak Türk futbolu yavaş yavaş gelişiyor" diye konuştu.

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