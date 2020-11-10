A Milli Takım, Hırvatistan ile 11 Kasım'da oynayacağı özel maç ile Rusya ve Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarının hazırlıklarına başladı. Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışma öncesinde millilere ödül verildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetimi de takıma destek ziyaretinde bulundu.
Milliler sahaya indi
A Milli Takım, Hırvatistan ile 11 Kasım'da oynayacağı özel maç ile Rusya ve Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarının hazırlıklarına başladı.
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 00:38 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 06:50