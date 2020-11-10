Haberler A Milli Futbol Takımı Milliler sahaya indi

Milliler sahaya indi

A  Takım, Hırvatistan ile 'da oynayacağı özel maç ile ve ile oynayacağı karşılaşmalarının hazırlıklarına başladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 00:38 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 06:50
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