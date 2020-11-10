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Kadroda değişiklik

Ay-yıldızlı ekibimizin sırasıyla Hırvatistan, ve ile oynayacağı karşılaşmalar öncesi kadrosunda değişiklik yaşandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 20:40 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 06:50
Kadroda değişiklik

Ay-yıldızlı ekibimizin sırasıyla Hırvatistan, ve ile oynayacağı karşılaşmalar öncesi kadrosunda değişiklik yaşandı. Sakatlıkları bulunan kaleci Gökhan Akkan ile Abdülkadir Ömür kadrodan çıkarıldı. Gökhan'ın yerine 'nin bu sezon öne çıkan isimlerinden olan , A kadrosuna davet edildi.

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