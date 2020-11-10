Kadroda değişiklik

Ay-yıldızlı ekibimizin sırasıyla Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile oynayacağı karşılaşmalar öncesi kadrosunda değişiklik yaşandı. Sakatlıkları bulunan kaleci Gökhan Akkan ile Abdülkadir Ömür kadrodan çıkarıldı. Gökhan'ın yerine Fenerbahçe'nin bu sezon öne çıkan isimlerinden olan Altay Bayındır, A Milli Takım kadrosuna davet edildi.