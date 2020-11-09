Şenol Güneş'ten Arda Turan ve Milli Takım açıklaması! Dönüyor mu?

A Milli Futbol Takımı'mızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde oldu;

"A Milli formaya büyük hizmetleri olan Caner Erkin yeniden bizimle beraber. Cenk, Ömer, Berkay da bizimle beraber... Bu tip işler olabilir, bunlara hazırlıklı olmak lazım. Bütün oyunculara kapımız açık. Caner Erkin'in sorumluluk bilinciyle A Milli Takım'a büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Ulusal Ligi'nde iki maçımız var ve bu iki maçı da kazanmak istiyoruz. İskelet kadromuzu korumak istiyorum. Bu çocuklar, hem saha içerisinde hem de saha dışarısında A Milli Takımı çok iyi temsil etti."

Daha önce genel bir bilgilendirme yaptım. Herkesi takipe ediyoruz. Sahneye çıktığımızda değil, sahneden önce de çalışanlarız. Caner de uzun zamandır takip ettiğim, kulüp takımındayken almadığım, milli takımda aldığım bir oyuncu. Başarılı da olacaktır inşallah.

"ARDA TURAN'I DEĞERLENDİRİRİZ"

Arda Turan da Türkiye'nin en iyi oyuncularının başında gelir. Bizim de istemediğimiz bir şekilde düşüşe geçti. Küllerinden doğmak istiyor, başarılı olacağını düşünüyorum. Başarılı olursa, bizim da ihtiyacımız olursa değerlendiririz. Caner ve Arda farklı oyuncular. İhtiyacımız olursa değerlendiririz.

Taylan, Erzurum'dayken takip ettiğimiz bir oyuncu. Bizim düşüncemiz içinde olan bir oyuncu ama başka arkadaşlarımız var onları değerlendiriyoruz. Sadece bunlar değil yurt içinde ve yurt dışında oyuncularımız var. Başka oyuncular varsa alabiliriz. Kulüplerimize, hocalarımıza söylüyorum; Elinizde varsa çok iyi bir sol bek, değerlendirmek istiyorum. Bazı oyuncular var görüyorum, sol bek denenir mi diye. 10 yılı kapatmak istiyorum."