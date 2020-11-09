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A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda değişiklik! ...

Son dakika haberi: A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Resmi siteden yapılan açıklamada, " ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, tıbbi sebeplerle aday kadrodan çıkarıldı. Ümit Milli Takım'a çağrılan kaleci ise A kadrosuna dahil edildi." ifadeleri kullanıldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 15:18 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 15:43
A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda değişiklik! Altay Bayındır...

A Milli Futbol Takımı'mızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Sakatlıkları bulunan Gökhan Akkan ile Abdülkadir Ömür kadrodan çıkartıldı. Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi kadroya dahil edildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Hırvatistan, ve 'la oynayacağı karşılaşmalar için dün akşam Riva'da kampa giren A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, tıbbi sebeplerle aday kadrodan çıkarıldı. Ümit 'a çağrılan kaleci Altay Bayındır ise A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

İŞTE MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleci: Mert Günok, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır

Defans: Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Mert Çetin

Orta Saha: Ömer Bayram, Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı

Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman

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