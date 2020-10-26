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Hırvatistan'ın maçı kadrosu açıklandı! Süper Lig'den 2 isim...

'da ile özel maçta karşı karşıya gelecek olan Hırvatistan'ın aday kadrosu açıklandı. 'tan ve 'dan Melnjak da kadroda yer aldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 17:11
Hırvatistan'ın Türkiye maçı kadrosu açıklandı! Süper Lig'den 2 isim...

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, 'da , 'da ve 'da ise Portekiz ile oynayacakları maçların aday kadrosunu belirledi.

'tan ve 'dan 'ın da yer aldığı şöyle:

Kaleci: Dominik Livakovic (), Simon Sluga (Luton Town), Ivo Grbic (Atletico Madrid)

Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Dejan Lovren (Zenit), Borna Barisic (Rangers), Duje Caleta-Car (Marsilya), Dario Melnjak (Çaykur Rizespor), Filip Uremovic (), Domagoj Bradaric (Lille)

Orta saha: (), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter), Milan Badelj (Genoa), Marko Rog (Cagliari), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (CSKA Moskova)

Forvet: Ivan Perisic (Inter), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Josip Brekalo (Wolfsburg), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna).

Dalic ayrıca, yedek olarak da Ante Rebic (Milan), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Lovre Kalinic (Aston Villa), Mile Skoric (Osijek), Josip Juranovic (Legia Varşova), Toma Basic (Bordeaux), Antonio Mirko Colak (PAOK) ve Marin Pongracic'i (Wolfsburg) aday kadroya çağırdı.

9 Kasım'da İstanbul'da toplanacak Hırvatistan kafilesi, 11 Kasım'daki Türkiye maçından sonra İsveç'e gidecek. 14 Kasım'da İsveç'e konuk olacak Hırvatistan, 17 Kasım'da ise sahasında Portekiz'i ağırlayacak.

Uluslar A Ligi 3. Grup'ta yer alan Hırvatistan, 10'ar puanlı Portekiz ve Fransa'nın ardından 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Gruptaki son takım İsveç'in ise henüz puanı bulunmuyor.

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