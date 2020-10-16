İşimiz zorlaştı

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grubu'nda mücadele eden Türkiye oynadığı coşkulu futbolla heyecan verse de güzel oyunu sonuçlara yansıtamadı. Rusya'da 1-0 geri düşüp 1-1 berabere kalan ay-yıldızlılar Sırplara karşı 2-0'dan döndü ancak yine kazanamadı. İlk iki maçta 1, son iki maçta 2 puan çıkaran ay-yıldızlıların grupta liderlik şansı zora girdi. Uluslar Ligi formatına göre; grupta lider takım üst lige, sonuncu ise bir alt lige düşüyor.

GÖZLER SIRBİSTAN MAÇLARINDA

Türkiye, 15 Kasım saat 20.00'de grup lideri Rusya'yı konuk edecek. 18 Kasım saat 22.45'te ise ilk maçta 1-0 kaybettiği Macaristan'la deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar iki maçtan 6 puan alsa dahi 8 puanlı Rusya ile 7 puanlı Macaristan'ın, Sırbistan ile yapacağı maçları kazanmaması gerekiyor. Türkiye'nin Rusya ile aynı puanda kalması durumunda ise iki takımın kendi arasında yaptığı maçların sonucuna yani ikili averaja bakılacak.

İLK DÜŞEN İZLANDA

UEFA Uluslar Ligi'nin yeni dönem formatında ilk küme düşen ekip İzlanda oldu. A Ligi Grup 2'de yer alan İzlanda, 4 maçı da kaybetti ve B Ligi'ni boyladı. A Ligi takımlarında grup lideri olan ülkeler, 2021 yılında yapılacak finallere katılma hakkı kazanacak. Grubunu 4. bitiren ülkeler ise bir alt kümeye düşecek. B, C ve D Ligi'nde yer alan takımlar, üst lige çıkma mücadelesi verirken, sadece A Ligi'nde yer alan ülke takımları finallere katılmak için çabalayacak.