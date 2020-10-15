Mahmut stopere

Savunmada eksikler nedeniyle Mahmut Tekdemir stoperde forma giydi. Şenol Güneş, Ozan Kabak'ın cezalı olması, Çağlar Söyüncü'nün de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almaması nedeniyle defansta mecburi revizyona gitti. Savunmanın göbeğinde Merih Demiral ile Mahmut Tekdemir yer aldı. Güneş ilerleyen dakikalarda Okay'ınorta sahada etkisiz kalması üzerine bu oyuncuyu stpore çekip, Mahmut'u asıl mevkisi olan ön liberoya kaydırdı.