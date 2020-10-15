Türkıye'nin Sırbistan'ı konuk ettigi maçta TFF Saglık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm saglık tedbirleri uygulanmak sartıyla loca alanlarına yüzde 50 kapasite oranında seyirci alındı. Localara sadece TFF'nin davetlileri ve TFF Taraftar Kulübü üyelerinden olusan biletli misafirler girebildi. Türk Telekom Stadı'nın localarında yaklasık bin 500 seyirci yer aldı.



EN SON 12 MART'TA

Sırbistan maçı ile Türkiye'de 217 gün sonra bir futbol karşılaşmasına seyirci alındı. Son olarak 12 Mart 2020'de Başakşehir ile Kopenhag arasında Fatih Terim Stadı'nda oynanan Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında tribünde taraftarlar yer almıştı. Taraftarlarımız "Türkiye, Türkiye" tezahüratlarıyla tribünlerde hasret kaldığımız coşkuyu 217 gün sonra tekrar yaşattı.



KASAPOĞLU TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Sırbistan ile İstanbul'da oynadığımız maçı Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Bakan Kasapoğlu maç sonunda, "Hiçbir şekilde pes etmeyen, koşan bir takım var. Bununla birlikte tabii ki eksiklikler, zaman zaman yaşanan sorunlar var ama biz takımımıza güveniyoruz" dedi.



"ÖZLEMİŞİM STADIMI"

Uzun yıllardır kombine sahibi olduğunu ve milli maçı izlemeye geldiğini söyleyen bir Galatasaray taraftarı da, "Özlemişim stadımı. Seyirci kararı da bence doğru bir karar. Localar hariç taraftar olayına da sıcak bakan bir insanım. Umarım o kararın da gelmesiyle statlar seyircilerine kavuşur" temennisinde bulundu.



MASKEYE ALARM

Statta turnikelerde ateş ölçümü yapılan ve özel güvenlik yetkililerince doldurtulan "Epidemiolojik Form" ile girişler sağlandı. VIP girişinde ve basın mensuplarının kullandığı girişte de ateş ölçümü ve maske kullanımı için geçiş kapısı yapıldı. Maske takılmadığı zaman alarm çalan sistemde aynı zamanda ateş ölçümü de otomatik olarak yapılıyor.



'TARAFTARLA GÜZEL'

Uzun süredir futbol maçlarına gidemediğini ve müsabakaları statta takip etmeyi özlediğini aktaran bir taraftar, "Futbol taraftarla güzel. Onun için buradayız. Maçlara seyirci alınması kararının da doğru olduğunu düşünüyorum, belli önlemler alınarak tabii ki. İnşallah normal taraftarın da girebileceği şekilde devam edeceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.