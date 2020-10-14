Türkiye-Sırbistan | CANLI

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde puan kaybına tahammülü olmadığı mücadelede Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetiyor. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapıyor. Zorlu müsabanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi B Grubu 3. maçında Türkiye'nin Sırbistan'ı Türk Telekom Arena Stadyumu'nda konuk ettiği maç 21.45'te başladı. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI 11'LERİ

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Okay, Hasan Ali, Mahmut, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Sırbistan: Dmitrovic, Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Maksimovic, Ristic, Djuricic, A. Mitrovic

SIRBİSTAN DA 7 İSİM KADRODA YER ALMADI!

Sırbistan Futbol Federasyonundan (FSS) yapılan açıklamada, aday kadroda yer alan 7 ismin Türkiye'ye hareket eden kafilede yer almadığı belirtildi.

Dusan Tadic, Luka Milivojevic, Emil Rockov, Marko Grujic, Strahinja Pavlovic, Aleksandar Katai ve Sasa Zdjelar'ın kendi kulüplerine erken dönmek için A Milli Takım Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic'ten izin aldıkları ve kafileden ayrıldıkları bildirildi.

LOCALARA YÜZDE 50 SEYİRCİ ALINDI!

Türkiye-Sırbistan maçında Türk Telekom Stadyumu'nda localara yüzde 50 oranında seyirci alındı. Stadyumda bilet satışı olmadı ve toplu taşımayla gelen seyirciler içeri alınmadı. Localara sadece TFF'nin davetlileri ve TFF Taraftar Kulübü üyelerinden oluşan biletli misafirleri girebildi.

OZAN, ÇAĞLAR, KAAN VE EFECAN YOK

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan ve kadrodan çıkan Kaan Ayhan ile Rusya maçında cezalı duruma düşen Ozan Kabak Sısbistan'a karşı forma giyemiyor. Ayrıca son Rusya maçında sakatlanan Efecan Karaca da mücadelede oynayamıyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan maçı öncesi yaptığı basın toplantısında Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı.