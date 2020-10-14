Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika: Milli Takım'da şok sakatlık! Hasan Ali Kaldırım oyuna devam edemedi

Son dakika: Milli Takım'da şok sakatlık! oyuna devam edemedi

A Milli Futbol Takımı'mız Uluslar Ligi 3. Grup maçında 'ı ağırladı. karşılaşmanın 27. dakikasında sakatlık geçirdi. Mücadeleye devam edemeyen 30 yaşındaki futbolcunun yerine oyuna Umut Meraş dahil oldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 22:34 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 23:25
Son dakika: Milli Takım'da şok sakatlık! Hasan Ali Kaldırım oyuna devam edemedi

Uluslar B Ligi 3. Grup maçında A Milli Futbol Takımı'mız Stadyumu'nda 'ı konuk etti. , Sırbistan mücadelesinde, , Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, , Okay Yokuşlu, , , , ve ilk 11'iyle sahaya çıktı.

HASAN ALİ OYUNA DEVAM EDEMEDİ!
A 'mızda Hasan Ali Kaldırım mücadelenin 27. dakikasında sakatlık geçirdi ve yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı. Maça devam edemeyen deneyimli sol bekin yerine Umut Meraş oyuna dahil oldu.

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