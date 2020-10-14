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Ljubisa Tumbakovic: Gerektiği kadar iyi oynamadık

Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında deplasmanında 2-2 berabere kalan ’da , maçın ardından konuştu. Tumbakovic, “Gerektiği kadar iyi oynayamadık” dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 01:43
Ljubisa Tumbakovic: Gerektiği kadar iyi oynamadık
Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında deplasmanında 2-0 öne geçmesine karşın sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan 'da karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Skoru korumaları gerektiğini söyleyen Tombakovic, "Skoru neden koruyamadığımızdan ziyade neden skor bu duruma geldi diye sormamız gerekiyor. Türkiye çok kaliteli, değerli bir takım. İlk yarı daha öndeydik. Bu morali ve konsantrasyonu tutamadık. Bazı oyuncularımız sakattı ve bazı isimler sakatlandı. Gerektiği kadar iyi oynayamadığımızı düşünüyorum. Yine de sonuç ortada" ifadelerini kullandı.
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