Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Uluslar Ligi

A , Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında Arena'da 'ı konuk edecek. Mücadelenin yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Sırbistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 10:17 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 10:17
Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

A , Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında Çarşamba günü sahasında ile karşı karşıya gelecek. Müsabakada, Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Popov olacak. Üçüncü grupta, dördüncü maçlar öncesinde Rusya 7 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 6 puana sahip. Grupta 2 puanla üçünü sırada yer alırken, Sırbistan ise 1 puan ile son sırada bulunuyor.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Stadı'nda oynanacak mücadele 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

OZAN KABAK, KAAN AYHAN VE EFECAN KARACA MÜCADELEDE YOK

sarı kart cezalısı ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan ve Efecan Karaca bu mücadelede forma giyemeyecek.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: (), Gökhan Akkan (), Uğurcan Çakır ()

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Nazım Sangare (), Çağlar Söyüncü (), Merih Demiral (Juventus), Umut Meraş (Le Havre), (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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