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açıkladı! 7 futbolcu maçında...

; Dusan Tadic, , Emil Rockov, Marko Grujic, Strahinja Pavlovic, Aleksandar Katai ve Sasa Zdjelar'ın kulüpleriyle yapılan anlaşma sonucu 'ye götürülmediği ifade etti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 13:58 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 14:11
Sırbistan Futbol Federasyonu açıkladı! 7 futbolcu Türkiye maçında...

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında yarın ile deplasmanda karşılaşacak Sırbistan'da 7 futbolcu izin alarak milli takım kafilesinden ayrıldı.

Sırbistan Futbol Federasyonundan (FSS) yapılan açıklamada, aday kadroda yer alan 7 ismin bugün Türkiye'ye hareket eden kafilede yer almadığı belirtildi.

Dusan Tadic, , Emil Rockov, Marko Grujic, Strahinja Pavlovic, Aleksandar Katai ve Sasa Zdjelar'ın kendi kulüplerine erken dönmek için A Milli Takım Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic'ten izin aldıkları ve kafileden ayrıldıkları bildirildi.

Türkiye ile Sırbistan, yarın Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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