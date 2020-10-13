Haberler A Milli Futbol Takımı Nihat Özdemir'den Milli Takım açıklaması

'den açıklaması

Başkanı , A Milli Futbol Takımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. 'ın pandemi sonrasında daha iyiye gittiğini belirten Özdemir, 14 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan Türkiye - maçından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 14:31 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 16:14
Nihat Özdemir'den Milli Takım açıklaması

'e gelen Başkanı , açıklamalarda bulundu.

Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta A 'ın 3'üncü hafta karşılaşmasında ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığını ifade eden Özdemir, "'da, Rusya Milli Takımı ile oynadık ve oradan beraberlikle geri döndük. İkinci devrede çok iyi futbol oynamamıza rağmen 1-0'dan, 1-1'e getirebildik ancak ikinci galibiyet golünü atamadık" dedi.

"MİLLİ TAKIMI'MIZ PANDEMİDEN SONRA DAHA DA İYİYE GİTMEKTEDİR."

TFF Başkanı Özdemir pandemi süreciyle ilgili, "Bu bir süreçtir. Çarşamba günü 'la 'ın Stadı'nda oynayacağız. Hedefimiz galip gelmektir. Milli Takımı'mız pandemiden sonra daha da iyiye gitmektedir. Tahmin ediyorum ki birkaç maç sonunda yine eski performansına dönecektir" ifadelerini kullandı.

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