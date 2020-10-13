Nihat Özdemir'den Milli Takım açıklaması

Artvin'e gelen TFF Başkanı Nihat Özdemir, açıklamalarda bulundu.

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta A Milli Takım'ın 3'üncü hafta karşılaşmasında Rusya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığını ifade eden Özdemir, "Moskova'da, Rusya Milli Takımı ile oynadık ve oradan beraberlikle geri döndük. İkinci devrede çok iyi futbol oynamamıza rağmen 1-0'dan, 1-1'e getirebildik ancak ikinci galibiyet golünü atamadık" dedi.

"MİLLİ TAKIMI'MIZ PANDEMİDEN SONRA DAHA DA İYİYE GİTMEKTEDİR."

TFF Başkanı Özdemir pandemi süreciyle ilgili, "Bu bir süreçtir. Çarşamba günü Sırbistan'la Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda oynayacağız. Hedefimiz galip gelmektir. Milli Takımı'mız pandemiden sonra daha da iyiye gitmektedir. Tahmin ediyorum ki birkaç maç sonunda yine eski performansına dönecektir" ifadelerini kullandı.