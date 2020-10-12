Teknik direktörümüz Şenol Güneş, maçın ardından ikinci yarıda iyi oynadığımızı belirterek "Yazık oldu, 2 puan kaybettik" ifadesini kullandı. Güneş'in maç sonu açıklamaları şöyle: "İlk yarıda hem savunmada, hem hücumda iyi değildik. Yavaş oynadık. Top kaybettik. Mert Günok'un vuruşunu alıp direkt hızlı hücumla gol attılar. İkinci yarıda daha iyiydik. Kazanmaya yakındık. Yazık oldu. Hem Sırbistan, hem bu maçtaki beraberlik yazık oldu. Oyuncular yüzde 100'ünü vermeye çalıştı. O kadar değişikliğe rağmen 2 dk uzatma verdi. Üzgünüz. 2 puan kaybettik burada."



PROGRAMIMIZ YOĞUN

"Disiplinle oynamak, rakibi sahasına hapsetmek önemliydi. Devam ettireceğiz. 3 maç yaptık. Macaristan olumsuzdu. Sırbistan maçında da burada da kazanmaya yakındık. Kayıplar bizi geride bıraktı. Kazanmayı hak edince kazanmalısınız. Kaybetmeye yakın olduğumuz maçı kaybettik. Bu tip maçları kazanmalısın. Sırbistan'ı yenmek için oynayacağız. Rotasyon olabilir. Şimdi seyahat var. Almanya'da oynadık, Rusya'ya geldik, saat 4-5 gibi İstanbul'da olacağız. Sonra test var, idman yok. 1 haftada 3 maç yapıyoruz, hem de pandemi döneminde. Uyum sağlamaya çalışacağız.



GÜNEŞ'İN 66. MAÇIYDI

Türkiye Teknik Direktörü Şenol Güneş, 66. milli maçına çıktı. Güneş daha önce çıktığı maçlarda 32 galibiyet, 16 yenilgi almıştı. Usta hoca, 18'inci beraberliğini aldı.



BURAK'TAN TEPKİ

Maçın uzatma anların 2 dakika eklenirken, Teknik Direktör Şenol Güneş herkesi şaşırtan bir hamle yaptı. 90+2'inci dakikaya girilirken Şenol Hoca, Yusuf Yazıcı ve Enes Ünal'ı sahaya sürerken, Burak Yılmaz ile Hakan Çalhanoğlu'nu kenara aldı. Takım kaptanı Burak kenara gelirken, "Hocam maç bitmiş beni niye çıkarıyorsun" diyerek tepki gösterdi.