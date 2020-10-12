Haberler A Milli Futbol Takımı Yazık oldu 2 puan kaybettik

Yazık oldu 2 puan kaybettik

“İkinci yarı oyunun hakimiydik. Kazanmaya yakındık. Yazık oldu. Rakibi yarı sahasına hapsettik. ’ı da ’yı da elimizden kaçırdık”

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 01:06 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Yazık oldu 2 puan kaybettik

, maçın ardından ikinci yarıda iyi oynadığımızı belirterek "Yazık oldu, 2 puan kaybettik" ifadesini kullandı. Güneş'in maç sonu açıklamaları şöyle: "İlk yarıda hem savunmada, hem hücumda iyi değildik. Yavaş oynadık. Top kaybettik. 'un vuruşunu alıp direkt hızlı hücumla gol attılar. İkinci yarıda daha iyiydik. Kazanmaya yakındık. Yazık oldu. Hem , hem bu maçtaki beraberlik yazık oldu. Oyuncular yüzde 100'ünü vermeye çalıştı. O kadar değişikliğe rağmen 2 dk uzatma verdi. Üzgünüz. 2 puan kaybettik burada."

PROGRAMIMIZ YOĞUN
"Disiplinle oynamak, rakibi sahasına hapsetmek önemliydi. Devam ettireceğiz. 3 maç yaptık. olumsuzdu. Sırbistan maçında da burada da kazanmaya yakındık. Kayıplar bizi geride bıraktı. Kazanmayı hak edince kazanmalısınız. Kaybetmeye yakın olduğumuz maçı kaybettik. Bu tip maçları kazanmalısın. Sırbistan'ı yenmek için oynayacağız. Rotasyon olabilir. Şimdi seyahat var. 'da oynadık, 'ya geldik, saat 4-5 gibi 'da olacağız. Sonra test var, idman yok. 1 haftada 3 maç yapıyoruz, hem de pandemi döneminde. Uyum sağlamaya çalışacağız.

GÜNEŞ'İN 66. MAÇIYDI
Türkiye Teknik Direktörü Şenol Güneş, 66. milli maçına çıktı. Güneş daha önce çıktığı maçlarda 32 galibiyet, 16 yenilgi almıştı. Usta hoca, 18'inci beraberliğini aldı.

BURAK'TAN TEPKİ
Maçın uzatma anların 2 dakika eklenirken, Teknik Direktör Şenol Güneş herkesi şaşırtan bir hamle yaptı. 90+2'inci dakikaya girilirken Şenol Hoca, Yusuf Yazıcı ve 'ı sahaya sürerken, ile 'nu kenara aldı. Takım kaptanı Burak kenara gelirken, "Hocam maç bitmiş beni niye çıkarıyorsun" diyerek tepki gösterdi.

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