Haberler A Milli Futbol Takımı Macaristan kazandı!

kazandı!

, sıradaki rakibimiz ’ı yendi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 01:05 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Macaristan kazandı!

Uluslar B Ligi 3. Grup'ta oynanan diğer maçta ile karşı karşıya geldi. İlk iki maçından 1 puan çıkartan Sırplar, kendi evinde 'a mağlup olmaktan kurtulamadı. Mücadelenin tek golünü 20'de Norbert Konyves kaydetti. Macaristan bu sonuçla 2. galibiyetini alarak puanını 6'ya çıkarttı. Ay-yıldızlı ekibin, Çarşamba günü Stadı'nda ağırlayacağı Sırbistan ise 1 puanla grubun son sırasında kaldı.

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