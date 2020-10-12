Macaristan kazandı!

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta oynanan diğer maçta Sırbistan ile Macaristan karşı karşıya geldi. İlk iki maçından 1 puan çıkartan Sırplar, kendi evinde Macarlar'a 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Mücadelenin tek golünü 20'de Norbert Konyves kaydetti. Macaristan bu sonuçla 2. galibiyetini alarak puanını 6'ya çıkarttı. Ay-yıldızlı ekibin, Çarşamba günü Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacağı Sırbistan ise 1 puanla grubun son sırasında kaldı.