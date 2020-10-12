Lille başarılar diledi!

Milli oyuncularımız Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille, maç öncesinde iki oyuncuya da başarı diledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fransız ekibinin destek mesajı beğeni topladı. Bu sezon Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, 6 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı. Yusuf ise 5 karşılaşmada süre aldı.

BAKANDAN DESTEK

A Milli Takım'ın, Rusya'ya konuk olduğu mücadelede Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, millileri yalnız bırakmadı. Her zaman olduğu gibi takımı destekleyen ve mücadeleyi tribünden takip eden Bakan Kasapoğlu'na, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı eşlik etti.