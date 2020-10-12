Haberler A Milli Futbol Takımı Lille başarılar diledi!

başarılar diledi!

Milli oyuncularımız ve 'nın forma giydiği , maç öncesinde iki oyuncuya da başarı diledi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 01:06 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Lille başarılar diledi!

Milli oyuncularımız ve 'nın forma giydiği , maç öncesinde iki oyuncuya da başarı diledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fransız ekibinin destek mesajı beğeni topladı. Bu sezon Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, 6 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı. Yusuf ise 5 karşılaşmada süre aldı.

BAKANDAN DESTEK
A 'ın, 'ya konuk olduğu mücadelede Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, millileri yalnız bırakmadı. Her zaman olduğu gibi takımı destekleyen ve mücadeleyi tribünden takip eden Bakan Kasapoğlu'na, Başkanı ve TFF 1. Başkan Vekili eşlik etti.

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