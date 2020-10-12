İlk 11'de büyük değişim!

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Rusya'ya konuk olan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, son hazırlık maçına göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti. Almanya karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Sangare, Kaan Ayhan, Hasan Ali, Okay, Yusuf, Emre ve Enes yerine Rusya karşısında Ozan Kabak, Zeki, Umut, Mahmut, Hakan, Kenan ve Burak ilk 11'de forma giydi. Milli takımda, Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Türkiye'de, Mert Müldür, Orkun Kökçü ve Ahmed ise Rusya maçının kadrosunda kendine yer bulamadı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ RİSKE EDİLMEDİ

Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, dünkü maçta yedek kulübesinde yer aldı. Şenol Güneş'in savunmada vazgeçemediği isimlerin başında gelen 24 yaşındaki stoperin, antrenmanda yaşadığı sakatlıktan dolayı riske edilmediği bildirildi. Çağlar'ın yerine Merih'in savunmadaki partneri Ozan Kabak oldu.

HAALAND COŞTU NORVEÇ 4'LEDİ

Uluslar Ligi'nde Norveç, Haaland'ın hat-trick yaptığı mücadelede Romanya'yı 4-0 mağlup etti. Norveç'in diğer sayısı Sörloth'tan geldi. Dün alınan bazı sonuçlar şöyle: İngiltere-Belçika: 2-1, Hırvatistan-İsveç: 2-1, Estonya-K. Makedonya: 3-3, Ermenistan- Gürcistan: 2-2, İzlanda- Danimarka: 0-3, Fransa-Portekiz: 0-0.