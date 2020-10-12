Haberler A Milli Futbol Takımı İlk 11'de büyük değişim!

İlk 11'de büyük değişim!

, ile 3-3 berabere kalan kadroda tam 7 değişiklik yaptı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 01:04 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
İlk 11'de büyük değişim!

Uluslar B Ligi 3. Grup maçında 'ya konuk olan A Milli Takım'da , son hazırlık maçına göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti. karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Sangare, , Hasan Ali, Okay, Yusuf, Emre ve Enes yerine Rusya karşısında , Zeki, Umut, Mahmut, Hakan, Kenan ve Burak ilk 11'de forma giydi. , Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. 'de, Mert Müldür, Orkun Kökçü ve Ahmed ise Rusya maçının kadrosunda kendine yer bulamadı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ RİSKE EDİLMEDİ
Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, dünkü maçta yedek kulübesinde yer aldı. Şenol Güneş'in savunmada vazgeçemediği isimlerin başında gelen 24 yaşındaki stoperin, antrenmanda yaşadığı sakatlıktan dolayı riske edilmediği bildirildi. Çağlar'ın yerine Merih'in savunmadaki partneri Ozan Kabak oldu.

HAALAND COŞTU NORVEÇ 4'LEDİ
Uluslar Ligi'nde Norveç, Haaland'ın hat-trick yaptığı mücadelede Romanya'yı 4-0 mağlup etti. Norveç'in diğer sayısı Sörloth'tan geldi. Dün alınan bazı sonuçlar şöyle: İngiltere-Belçika: 2-1, Hırvatistan-İsveç: 2-1, Estonya-K. Makedonya: 3-3, - : 2-2, İzlanda- : 0-3, Fransa-Portekiz: 0-0.

BİZE ULAŞIN