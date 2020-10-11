Haberler A Milli Futbol Takımı Şenol Güneş: Topları arkaya atın!

: Topları arkaya atın!

A Milli Futbol Takım'ımızın ile karşılaştığı mücadelede ilginç anlar da yaşandı. Pandemi nedeniyle kısıtlı seyircinin bulunduğu mücadelede zaman zaman kenar yönetiminin sahaları ekranlara yansıdı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 23:17
Şenol Güneş: Topları arkaya atın!

Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup üçüncü maçında ile karşılaştı. 'daki Lev Yeashin Stadı'nda oynanan ve heyecan katsayısı yüksek mücadelede kenarda bir dakika olsun oturmazken, direktifleriyle oyuncularını sürekli uyardı.

Mücadelede A Milli Takım'ımızın 1-0 geriye düştü dakikalarda tecrübeli çalıştırıcının futbolcularına kenardan talimatı duyurulurken, Güneş'in öğrencilerine "Ozan, Mahmut'la oynuyorsun. Burak, Kenan'la oynuyor ikili. İçe oynamayın, arkaya atın topları" dediği duyuldu.

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