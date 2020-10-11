Şenol Güneş: Topları arkaya atın!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup üçüncü maçında Rusya ile Türkiye karşılaştı. Moskova'daki Lev Yeashin Stadı'nda oynanan ve heyecan katsayısı yüksek mücadelede Şenol Güneş kenarda bir dakika olsun oturmazken, direktifleriyle oyuncularını sürekli uyardı.

Mücadelede A Milli Takım'ımızın 1-0 geriye düştü dakikalarda tecrübeli çalıştırıcının futbolcularına kenardan talimatı duyurulurken, Güneş'in öğrencilerine "Ozan, Mahmut'la oynuyorsun. Burak, Kenan'la oynuyor ikili. İçe oynamayın, arkaya atın topları" dediği duyuldu.