Rusya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup üçüncü maçında Rusya ile Türkiye karşılaşacak. Mücadele, Moskova'daki Lev Yeashin Stadı'nda oynanacak. A Milli Takımımız Rusya maçını kazanarak UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Peki, Rusya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

RUSYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi 3. hafta karşılaşmasında A Milli Takımımız Rusya deplasmanına konuk olacak. Mücadele 11 Ekim Pazar günü TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı izlenebilecek.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Rusya ve Sırbistan maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Kaleciler; Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır.

Defans; Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım SAngare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım.

Orta saha; Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan ,Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç.

Forvet; Ahmet Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman.

TÜRKİYE - RUSYA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.

TÜRKİYE VE RUSYA 7. RANDEVUDA

A Milli Futbol Takımı, Rusya ile tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, Rusya ile daha önce oynadığı 6 maçın hiçbirinde galip gelemedi. Yapılan 6 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden milliler, 2 kez ise rakibiyle berabere kaldı.

Bu müsabakalarda 2 gol atan milliler, kalesinde 7 gol gördü.

İki ekip son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçında 14 Ekim 2018'de Soçi'de karşı karşıya geldi.

Rusya ve Türkiye arasındaki müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

582. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Rusya ile 11 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçıyla 582. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 309'u resmi, 272'si özel 581 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet, 137 beraberlik ve 223 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, 249'u deplasmanda, 252'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 766 gol attı, kalesinde 827 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 581 karşılaşmanın 500'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Şenol Güneş, A Milli Takım'la 66. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya ile oynanacak maçla ay-yıldızlı ekibin başındaki 66. karşılaşmasına çıkacak.

Milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 46'sı resmi, 19'u özel 65 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 65 maçta, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 97 gol attı, kalesinde 58 gole engel olamadı.