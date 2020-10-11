Haberler A Milli Futbol Takımı Rusya - Türkiye | CANLI

Rusya - Türkiye | CANLI

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi B Ligi 3. grup maçında Rusya ile karşılaşıyor. Kritik mücadele Rusya'nın başkenti Moskova'da oynanıyor. Türkiye maçı kazanarak 3 puanı almak istiyor. Rusya - Türkiye maçını haberimizden takip edebilirsiniz...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 07:15 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 21:43
Rusya - Türkiye | CANLI

Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Rusya deplasmanda. Mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz...

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İLK 11'LER

Rusya: Shunin, Karavaev, Semenov, Kdryashov, Zhirkov, Miranchuk, Zobnin, Ozdoev, Ionov, Dzyuba, Kuzyaev

Türkiye: Mert, Zeki, Ozan, Merih, Umut, Ozan, Mahmut, Efecan, Hakan, Kenan, Burak

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleciler; Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır.

Defans; Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım SAngare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım.

Orta saha; Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan ,Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç.

Forvet; Ahmet Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman.

TÜRKİYE - RUSYA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalıyor. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Matej Zunic ve Grega Kordez yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic oldu.

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