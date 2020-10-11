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neden ilk 11'de yok! İşte cevabı

Uluslar B Ligi 3. Grup maçında A Milli Takım'ımız deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Milli Takım'da 'nün 11'de sahaya çıkmaması ise merak konusu oldu. Yıldız futbolcunun son antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sahaya ilk 11'de çıkamadığı öğrenildi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 23:35
Çağlar Söyüncü neden ilk 11'de yok! İşte cevabı

Uluslar B Ligi 3. Grup maçında 'ya deplasmanda konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör , son maça göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Almanya hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nazım Sangare, , , Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç ve yerine Rusya karşısında Ozan Kabak, Zeki Çelik, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, , ve ilk 11'de forma giydi.

, Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

Türkiye'de, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Orkun Kökçü ve Ahmed Kutucu ise maç kadrosuna alınmadı.

ÇAĞLAR SON ANTRENMANDA SAKATLANDI
Milli Takım'ın başarılı stoperi de zorlu karşılaşma öncesi yapılan son antrenmanda sakatlandığı için 11'de yer almadı.

TRİBÜNLERE TARAFTARLAR ALINDI
Moskova'da oynanan karşılaşmada tribünde taraftarlar da yer aldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar taraftarın maçı tribünde izlemesine izin verildi.

Yaklaşık 7 bin taraftar tribünde mücadeleyi sosyal mesafe kuralları çerçevesinde izledi.

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