Son dakika: Rusya'da corona şoku! Mario Fernandes kadrodan çıkarıldı

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 11 Ekim Pazar günü A Milli Futbol Takımımızı konuk edecek Rusya Milli Takımı'nda corona virüsü şoku yaşanıyor. Rusya Milli Takımı'nda cuma günü yapılan corona virüsü testlerinin ardından yıldız sağ bek Mario Fernandes'te pozitif bulguya rastlandı. Bireysel karantinaya alınan Fernandes, Türkyie maçının kadrosundan çıkarıldı.

RUSYA MİLLİ TAKIMI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Milli Takımı da Twitter üzerinden Mario Fernandes'in durumuyla ilgili açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Cuma günü, Rusya milli takım futbolcuları ve teknik ekibi, UEFA'nın maç öncesi Covid-19 testinden geçti. Mario Fernandes'in ise corona virüsü enfeksiyonuna kapıldığını gösteren sonuç elde edildi" denildi.