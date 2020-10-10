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Maestro Hakan

Milan’da pandemi sonrası coşan Çalhanoğlu, bu sezona da muhteşem başladı. ’da sahada olacak yıldız isim, Güneş’in en büyük silahı!

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 23:01 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Maestro Hakan

hayatını İtalyan devi Milan'da sürdüren , A Milli Takım'ın ve karşısında en büyük silahlarından olacak. Geçen sezona durgun başlayan 25 yaşındaki maestro, pandemi döneminde verilen 3 aylık aranın ardından sahalara muhteşem dönmüştü. Hakan, hazirandan ağustosa Milan'da çıktığı 12 maçta 6 gol, 8 asist yapmıştı. Yıldız futbolcu bu sezon da 6 maçta 4 gol, 3 asistle oynayarak takımını sırtlamayı başardı. Hakan yüksek performansını da taşıyarak göğsümüzü kabartmak istiyor. , yıldız futbolcuya çok güveniyor.

GÖZLER KRAL'DA

maçında yedek soyunan , Rusya'da formasını 'dan alacak. Lille'in; Nantes (2-0) ve Strasbourg (3-0) maçlarında birer gol atan ve eski formuna kavuşan Kral, ayyıldızlıların umudu olacak. Milli formayı 2006'da ilk kez sırtına geçiren 35'lik santrforun 61 maçta 24 gol atarken ve 5 asist yaptı.

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