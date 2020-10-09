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A 'daki son antrenmanını yaptı

Uluslar Ligi'nde ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'mız 'daki son antrenmanını gerçekleştirdi. A kafilesi yarın 11.00'de (TSİ 12.00) Almanya'nın Köln kentinden Rusya'nın başkenti 'ya yolculuk edecek.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 21:51
A Milli Takım Almanya'daki son antrenmanını yaptı

Uluslar B Ligi 3. Grup maçında 11 Ekim'de deplasmanda ile karşılaşacak A , bugün 'daki son antrenmanını yaptı.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde BELKAW-Arena'da saat 16.30'da (TSİ 17.30) gerçekleştirilen idmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmasına geçildi. Farklı oyunların oynandığı bu çalışma esnasında A Milli takım futbolcuları arasında neşeli anlar yaşandı.

Son bölümde ise Rusya maçının taktiğine dönük uygulamalar yapıldı.

A Milli Takım kafilesi yarın 11.00'de (TSİ 12.00) Almanya'nın Köln kentinden Rusya'nın başkenti 'ya yolculuk edecek.

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