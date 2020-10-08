Şenol Güneş: Pes etmeyeceğiz

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-3 berabere biten Almanya maçının ardından şu ifadeleri kullandı: "Futbol ekolü olan Almanya ile oynadık. Birçok oyuncularını oynatmadılar. İyi taraflarımız var ama hatalarımız da oldu. Önde baskılarımız iyiydi. Az oynayan oyuncularımızı görmek istedik. Alternatifleri görmek adına iyi bir maç oldu. Beraberlik iyi skor. Bu takımın üstüne koyacağız çok şey var. Mart'taki Dünya Kupası Elemeleri'ne kadar iyi olacağız."
GÜZEL OYNADIK
"Çok yetenekli oyuncularımız var onların iyi olmasını bekliyoruz. Oynamayanlar ve transferler nedeniyle hazırlanamayanlar oldu. Ama daha iyi olacağız. Halkımıza bugün verdiğimiz mesaj; biz iyi bir takımız, iyi işler yapacağız ama mücadeleyi asla bırakmayacağız. Ligimizde eleştiri alan oyuncularımızın çok güzel oynadığını görüyorum, bu benim için güzel."