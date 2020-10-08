Haberler A Milli Futbol Takımı Kenan Karaman performansıyla beğeni topladı!

performansıyla beğeni topladı!

ve ile yapacağımız Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde A , ile hazırlık maçı yaptı. 3 kez geriye düştüğü maçtan 3-3 berabere ayrılan milli takımda performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 10:19 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 10:19
Kenan Karaman performansıyla beğeni topladı!

Uluslar Ligi'nde ve ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız, hazırlık mücadelesinde ile karşılaştı. Almanya'nın gollerini 45+1. dakikada Julian Draxler, 58. dakikada Florian Neuhaus ve 81. dakikada Luca Waldschmidt kaydederken, milli takımımızın golleri 49. dakikada , 67. dakikada Efecan Karaca ve 90+4. dakikada 'dan geldi.

KENAN KARAMAN'IN 1 TOPU DİREKTEN DÖNDÜ!

63. dakikada oyuna dahil olan Kenan Karaman, 85. dakikada girdiği pozisyonu gole çeviremedi. Top direkten dışarı çıktı. Maçın son anlarında Kenan Karaman bir kez daha sahneye çıktı ve skoru belirleyen isim oldu. 90+2'de Abdülkadir Ömür'ün indirdiği topta Kenan ceza sahası içinden sert vurdu ve 3-3'lük skoru ilan edip Almanlar'a büyük bir şok yaşattı.

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