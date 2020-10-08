Haberler A Milli Futbol Takımı Kenan Karaman füzeyi çaktı

füzeyi çaktı

26 yaşındaki forvet , yetiştiği ülke ’nın galibiyet umutlarını attığı muhteşem golle yıktı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 01:09 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Kenan Karaman füzeyi çaktı

A Milli Futbol Takımımız'da dün ön plana çıkan isimlerden en önemlisi 'dı. 'da forması giyen 26 yaşındaki oyuncu, yedek başlayıp 63'te oyuna girdiği dünkü mücadeleye damga vurdu. 87. dakikada çektiği bir şut direğe takılan Almanya doğumlu milli futbolcumuz, 90+4'te beraberliği getiren golü kaydetti13' üncü milli maçında 2'inci golünü golcü oyuncu, "Almanya sistemli bir takım. Alan bıraktığımızda ne kadar tehlikeli olduklarını gördük. Biz de çok çalışıp bu seviyeye gelmek istiyoruz" dedi.

Kenan Karaman, oyuna girdiği andan itibaren çok etkili oynadı. Bir şutu direkten döndü, bir şutu gol oldu.

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