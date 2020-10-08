Kenan Karaman füzeyi çaktı

A Milli Futbol Takımımız'da dün ön plana çıkan isimlerden en önemlisi Kenan Karaman'dı. Almanya'da Fortuna Düsseldorf forması giyen 26 yaşındaki oyuncu, yedek başlayıp 63'te oyuna girdiği dünkü mücadeleye damga vurdu. 87. dakikada çektiği bir şut direğe takılan Almanya doğumlu milli futbolcumuz, 90+4'te beraberliği getiren golü kaydetti13' üncü milli maçında 2'inci golünü golcü oyuncu, "Almanya sistemli bir takım. Alan bıraktığımızda ne kadar tehlikeli olduklarını gördük. Biz de çok çalışıp bu seviyeye gelmek istiyoruz" dedi.



Kenan Karaman, oyuna girdiği andan itibaren çok etkili oynadı. Bir şutu direkten döndü, bir şutu gol oldu.

