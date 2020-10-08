Haberler A Milli Futbol Takımı Eduardo Camavinga Fransa tarihine geçti! 1914'ten bu yana...

tarihine geçti! 1914'ten bu yana...

Milli Takımı'nın 'yı 7-1 mağlup ettiği hazırlık maçında skoru açan isim olan 17 yaşındaki , Fransızların milli takımda 1914'ten bu yana gol atan en genç futbolcusu olarak tarihe geçti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 11:10
Eduardo Camavinga Fransa tarihine geçti! 1914'ten bu yana...

Son dünya şampiyonu , hazırlık maçında karşılaştığı 'yı 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Maviler'in gollerini 9. dakikada , 24 v3 33'te Giroud, 39'da Mykolenko (k.k), 65'te Tolisso, 82'de Mbappe ve 89'da Griezmann kaydetti.

Fransa adına maçta skoru açan isim olan 17 yaşındaki Camavinga, attığı golle Fransa Milli Takımı'nın 1914'ten beri gol atan en genç futbolcusu olarak tarihe geçti.

Fransızlarda 8 Mart 1914'te, 17 yaşındaki Maurice Gastiger İsviçre'ye attığı golle ülke tarihinin en genç gol atan futbolcusu olmuştu.

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