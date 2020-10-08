Bu da kaçar mı Yusuf Yazıcı!

Fransa'da Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, dün Almanya karşısında çok net bir fırsattan yararlanamadı. 13'üncü dakikada maç 0-0 devam ederken Emre Kılınç'ın soldan yaptığı ortada ceza alanında bomboş pozisyonda topu karşılayan Yusuf, müsait durumda topu farklı şekilde auta gönderdi. "Bu da kaçar mı?" dedirten 23 yaşındaki genç yeteneğimiz, devre arasında yerini Beşiktaşlı Dorukhan'a bıraktı.



Yusuf'un maçın başında Ronaldinhovari verdiği bir pas dün akşam sosyal medyada çok konuşuldu.