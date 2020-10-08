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Bu da kaçar mı !

'da Lille forması giyen milli futbolcumuz , dün karşısında çok net bir fırsattan yararlanamadı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 01:17 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Bu da kaçar mı Yusuf Yazıcı!

'da Lille forması giyen milli futbolcumuz , dün karşısında çok net bir fırsattan yararlanamadı. 13'üncü dakikada maç 0-0 devam ederken Emre Kılınç'ın soldan yaptığı ortada ceza alanında bomboş pozisyonda topu karşılayan Yusuf, müsait durumda topu farklı şekilde auta gönderdi. "Bu da kaçar mı?" dedirten 23 yaşındaki genç yeteneğimiz, devre arasında yerini Beşiktaşlı Dorukhan'a bıraktı.

Yusuf'un maçın başında Ronaldinhovari verdiği bir pas dün akşam sosyal medyada çok konuşuldu.

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