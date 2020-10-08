Almanya karıştı

AlmanyaFutbol Federasyonu ile ilgili dün yaşanan gelişme ülkede büyük ses getirdi. Frankfurt Savcılığı, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla federasyon merkezinde ve bazı sorumluların evlerinde aramalar yaptı. Suçlamaların Almanya Milli Takımı'nın 2014 ve 2015'te iç sahada oynadığı maçlarda saha kenarındaki reklamlarla ilgili olduğu ve bu konuda 6 mevcut ve eski yöneticiye karşı soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Bu kişilerin elde edilen gelirleri kasten yanlış beyan ettiği ve 4.7 milyon euro vergi kaçırdığı iddia edildi.