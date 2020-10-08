A Milliler Almanya ile 3-3 berabere kaldı!

Türkiye A Milli Futbol Takımımız Köln Stadı'nda oynanan özel maçta Almanya ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi Almanya 45+1. dakikada Draxler'in golüyle devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya daha istekli başlayan ay-yıldızlılar, 49'da Ozan Tufan'ın jeneriklik golüyle skora denge getirdi. Almanlar, 58'de Neuhaus'un golüyle bir kez daha öne geçerken, Millilerimiz bu gole de karşılık vermekte gecikmedi ve 67'de Efecan'la skora ikinci kez denge getirdi

ARZU İSTEK VE HIRS

Almanya 81'de Waldschmidt'le skoru 3-2 yapıp yine öne geçti. 90+4. dakikada ise ay-yıldızlılarımız Kenan Karaman üçüncü kez skoru eşitledi ve maç 3-3 bitti. Son düdüğe kadar arzulu, istekli, hırslı bir futbol oynayıp kazanmak için savaşan Milliler'in oyunu; Uluslar Ligi maçları öncesinde büyük moral oldu. A Milli Takımımız UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Moskova'da Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.

