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A maçı hazırlıklarını 'da sürdürüyor

ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, 'nde ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Almanya'da başladı. | Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 13:33
A Milli Takım Rusya maçı hazırlıklarını Almanya'da sürdürüyor

A Milli Futbol Takımı, dün akşam ile 3 - 3 berabere kaldığı özel maçın ardından 'nde oynayacağı karşılaşmasının çalışmalarına Almanya'da başladı.

Teknik direktör yönetimindeki milliler, BELKAW-Arena'da basına kapalı idman gerçekleştirdi. Almanya 4. Lig ekiplerinden SV Bergisch Gladbach 09 tarafından kullanılan stadyum 10 bin 500 seyirci kapasiteli.

Yarın da Almanya'da kalacak olan A , 10 Ekim'de TSİ 12.00'de Köln'den 'ya geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir futbolcusuyla birlikte aynı gün TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Dinamo Merkez Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, Rusya maçının son provasını da TSİ 20.00'de bu statta yapacak.

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