Türkiye'den Almanya'ya ilk kez 3 gol

Özel maçta deplasmanda Almanya ile karşılaşan A Milli Takım, Almanya milli takımları ile bugüne dek toplam 25 kez karşı karşıya gelmişti.

Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya, 7 kez de iki ülke arasındaki sınırların kaldırılmasının ardından birleşen Almanya ile karşılaşmıştı.

A Milli Takım bu maçlarda 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 4 beraberlik almıştı.

Batı Almanya karşısında oynadığı 13 karşılaşmadan sadece 1'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan milliler, 10'unda ise sahadan yenilgiyle ayrılmıştı. Batı Almanya'ya 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, buna karşın 38 gol yemişti.

TARİHTE İLK KEZ 3 GOL BİRDEN

Öte yandan Uluslar Ligi maçları öncesinde 26. kez milliler Almanya iler karşı karşıya gelirken, 3-3 berabere kaldı ve atılan gol sayısı, Almanya'ya karşı bir maçta en çok gol attığmız maç olarak tarihe geçti.