Milli yıldız Ozan Tufan'dan Almanya kalesine müthiş gol!

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'mız özel maçta Almanya'ya konuk oldu.

Zorlu mücadele Almanya'nın 1-0 üstünlüğü ile devam ederken sahneye Fenerbahçeli Ozan Tufan çıktı.

Rakip yarı sahada baskısını artıran Milli Takım, kaptığı topla hemen kaleye gitti.

Ceza sahası dışında topla buluşan Ozan Tufan rakibinden sıyrıldıktan sonra ayağının içiyle müthiş bir şut çıkardı ve skora dengeyi getirdi.

Ozan'ın harika golü sonrası sosyal medyada da yıldız futbolcu ile ilgili birçok paylaşım yapıldı.