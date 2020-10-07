Haberler A Milli Futbol Takımı Milli yıldız Ozan Tufan'dan Almanya kalesine müthiş gol!

Milli yıldız 'dan kalesine müthiş gol!

A 'mız özel maçta deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele Almanya'nın 1-0 üstünlüğü ile devam ederken sahneye çıktı. Milli futbolcu ceza sahası dışından müthiş bir gole imza attı ve skora dengeyi getirdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 23:07 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 23:07
Milli yıldız Ozan Tufan'dan Almanya kalesine müthiş gol!

Uluslar Ligi'nde ve ile karşılaşacak A 'mız özel maçta 'ya konuk oldu.

Zorlu mücadele Almanya'nın 1-0 üstünlüğü ile devam ederken sahneye Fenerbahçeli çıktı.

Rakip yarı sahada baskısını artıran , kaptığı topla hemen kaleye gitti.

Ceza sahası dışında topla buluşan Ozan Tufan rakibinden sıyrıldıktan sonra ayağının içiyle müthiş bir şut çıkardı ve skora dengeyi getirdi.

Ozan'ın harika golü sonrası sosyal medyada da yıldız futbolcu ile ilgili birçok paylaşım yapıldı.

BİZE ULAŞIN