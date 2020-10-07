Joachim Löw: Türkiye çok iyi bir milli takım olmuş

Hazırlık maçında Türkiye ile Almanya'nın 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Almanya Milli Takımı'nın hocası Joachim Löw, açıklamalarda bulundu.

İşte Löw'ün açıklamaları:

KEYİFLİ BİR MAÇTI

Oldukça keyifli bir maçtı. İki takım da çok oyuncu değiştirdi. Altı güzel gol seyrettik. Bizim açımızdan öne geçip son saniyelerde berabere kalmak, büyük hayal kırıklığı oldu elbette.

ÇOK İYİ BİR MİLLİ TAKIM OLMUŞ

Türkiye'yi iyi buldum. 2-3 senede kendini çok geliştirdi, çok iyi bir milli takım olmuş. Bire birde etkili, teknik oyunculara sahipler, çok iyi buldum.