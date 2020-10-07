Haberler A Milli Futbol Takımı Joachim Löw: Türkiye çok iyi bir milli takım olmuş

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 ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Köln Stadyumu'nda oynanan mücadele gol düellosu şeklinde geçerken 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşma sonrası Almanya Milli Takımı'nın hocası , açıklamalarda bulundu. Löw, "Türkiye Milli Takımı son iki, üç senede kendini gayet iyi geliştirdi. Çok iyi bir olmuş." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 00:27 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 00:55
Joachim Löw: Türkiye çok iyi bir milli takım olmuş

Hazırlık maçında ile 'nın 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Almanya Milli Takımı'nın hocası , açıklamalarda bulundu.

İşte Löw'ün açıklamaları:

KEYİFLİ BİR MAÇTI

Oldukça keyifli bir maçtı. İki takım da çok oyuncu değiştirdi. Altı güzel gol seyrettik. Bizim açımızdan öne geçip son saniyelerde berabere kalmak, büyük hayal kırıklığı oldu elbette.

ÇOK İYİ BİR MİLLİ TAKIM OLMUŞ

Türkiye'yi iyi buldum. 2-3 senede kendini çok geliştirdi, çok iyi bir olmuş. Bire birde etkili, teknik oyunculara sahipler, çok iyi buldum.

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