Almanya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11'ler...

A Milli Takım'ımız, özel maçta bu akşam deplasmanda Almanya ile oynayacak. A Milli Takım, Almanya maçının ardından, UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Moskova'da Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.

26. KEZ KARŞI KARŞIYAYIZ

A Milli Futbol Takımı ile Almanya bugüne dek toplam 25 kez karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı, 97 yıllık tarihinde 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya, 7 kez de iki ülke arasındaki sınırların kaldırılmasının ardından birleşen Almanya ile mücadele etti. A Milli Takım bu maçlarda 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 4 beraberlik aldı.

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye, 7 Ekim (bugün) saat 21:45'te Almanya'nın Köln şehrinde Almanya ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

ŞENOL GÜNEŞ: DEĞİŞİKLİKLER YAPACAĞIZ

Milli takımdaki bazı futbolcuların daha hazır olduğunu dile getiren Şenol Güneş, "Başakşehir'deki oyuncu arkadaşlarımız sezonu geç bitirdiler, kısa bir ara vermek zorunda kaldılar. Geç başladılar, ligde galibiyet de alamadılar, iyi bir hazırlık dönemi geçiremediler. Bazı oyuncular sezon başında daha hazır görünüyor. Fransa Ligi'ndekiler erken başladı, daha iyi durumdalar. Çok maç oynayarak gelen oyuncularımız var. Bazıları hiç maç yapmadan geliyor. Sıkıntıları olan arkadaşlarımız var. Ben de yarın bazı değişiklikler yapmak durumundayız, Rusya maçını da düşünerek." diyerek sözlerini tamamladı.

JOACHIM LÖW İKİ FUTBOLCUYU İŞARET ETTİ

Milli takımın aday kadrosuna alınan futbolcuların haklı olarak forma giyme beklentisi olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Öyle yapmayı da planlıyorum. Muhtemelen 6 değişiklik yapma imkanına sahip olacağız. Takımı nasıl kuracağım konusunda antrenörlerle birlikte istişare ederek karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Almanya, Türkiye maçına hangi ilk 11 ile sahaya çıkacak?

Löw, kaleci Bernd Leno ile orta saha oyuncusu Kai Havertz'in ilk 11'de olacağını şimdiden söyleyebileceğini dile getirdi. Paris Saint-Germain'de forma giyen Julian Draxler'in kaptanlık pazı bandını taşıyacağını söyleyen Alman çalıştırıcı, uzun zamandan beri milli takımın parçası olan Emre Can, Matthias Ginter ve Antonio Rüdiger'in de tecrübeli isimler olarak genç oyunculara liderlik yapacağını kaydetti.

Almanya'nın muhtemel ilk 11'i şu şekilde: Leno, Rudiger, Ginter, Tah, Emre Can, Dahoud, Neuhaus, Draxler, Brandt, Havertz, Werner

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir),Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor),Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille),Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo),Nazım Sangare (Fenerbahçe),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Merih Demiral (Juventus),Ozan Kabak (Schalke 04),Umut Meraş (Le Havre),Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City),Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor),Dorukhan Toköz (Beşiktaş),Hakan Çalhanoğlu (Milan),İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir),Okay Yokuşlu (Celta Vigo),Orkun Kökçü (Feyenoord),Ozan Tufan (Fenerbahçe),Yusuf Yazıcı (Lille),Abdülkadir Ömür (Trabzonspor),Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04),Burak Yılmaz (Lille),Enes Ünal (Getafe),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)