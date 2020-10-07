Almanya - Türkiye | CANLI

A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi öncesi Almanya karşısında kritik bir mücadelede. Almanya ile hazırlık maçına çıkan milliler moral kazanmak için galibiyet arıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ

ALMANYA: Leno, Henrichs, Koch, Rüdiger, Schulz, Emre Can, Neuhaus, Draxler, Havertz, Brandt, Waldschmidt

TÜRKİYE: Mert, Nazım, Merih, Kaan, Hasan Ali, Okay, Ozan, Efecan, Emre, Yusuf , Enes



ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 21.45'te çalan Almanya - Türkiye maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.



A MİLLİ TAKIM ADAY KADRODA KİMLER VAR?

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Rusya maçı, 11 Ekim Pazar günü saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den futbolseverlerle buluşacak. Türkiye,14 Ekim'de ise Sırbistan ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, 21.45'te başlayacak ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Köln Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayan mücadeleyi Bastien yönetiyor. Bastien'in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Benoit Millot olacak.