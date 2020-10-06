Haberler A Milli Futbol Takımı Kaan Ayhan: Hatalarımızı öğrendik

: Hatalarımızı öğrendik

- müsabakasının oynanacağı Rhein Energie Stadı'nda milli futbolcu , basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ayhan, "Hatalarımızı öğrendik. İnşallah daha iyi bir performansla ve maçları için moral kazanırız." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 23:37 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 23:43
Kaan Ayhan: Hatalarımızı öğrendik

Milli futbolcu , Alman Milli Takımı'nın yüksek kaliteye sahip olduğunu belirterek, yarın oynanacak dostluk maçında yeni şeylerin deneneceğini aktardı.

Ayhan, çok iyi bir atmosfer olduğunu kaydederek, son maçlarda istenilen sonuçları alamadıkların ancak bunun geçmişte kaldığını dile getirdi.

Son yaptıkları maçları analiz ettiklerini belirten Ayhan, "Hatalarımızı öğrendik. İnşallah daha iyi bir performansla ve maçları için moral kazanırız." diyerek sözlerini tamamladı.

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