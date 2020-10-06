Kaan Ayhan: Hatalarımızı öğrendik

Milli futbolcu Kaan Ayhan, Alman Milli Takımı'nın yüksek kaliteye sahip olduğunu belirterek, yarın oynanacak dostluk maçında yeni şeylerin deneneceğini aktardı.

Ayhan, milli takımda çok iyi bir atmosfer olduğunu kaydederek, son maçlarda istenilen sonuçları alamadıkların ancak bunun geçmişte kaldığını dile getirdi.

Son yaptıkları maçları analiz ettiklerini belirten Ayhan, "Hatalarımızı öğrendik. İnşallah daha iyi bir performansla Rusya ve Sırbistan maçları için moral kazanırız." diyerek sözlerini tamamladı.