Haberler A Milli Futbol Takımı Almanya - Türkiye maçına seyirci alınacak mı? Resmi açıklama geldi

- maçına seyirci alınacak mı? Resmi açıklama geldi

A Milli Futbol Takımı'mızın ile oynayacağı hazırlık karşılaşması öncesinde Almanya Futbol Federasyonu'ndan önemli bir haber yayınlandı. Buna göre karşılaşmayı 300 seyirci izleyebilecek. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 22:56 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 23:09
Almanya - Türkiye maçına seyirci alınacak mı? Resmi açıklama geldi

Futbol Federasyonu (DFB), yarın oynanacak Almanya - maçında Köln bölgesinde artan Covid-19 vakaları nedeniyle sadece 300 taraftarın tribünde yer alabileceğini açıkladı.

DFB'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yarın Köln'de Almanya Milli Takımı ile Türkiye A Milli Takımı arasında oynanacak özel maç için planlanan 9 bin 200 ücretsiz biletli taraftardan sadece 300'ü tribünde yer alabilecek" ifadeleri kullanıldı.

Resmi internet sitesinde 9 bin 200 taraftara ücretsiz bilet sunabilmek için maça gelmek isteyen taraftarlardan isim, doğum tarihi ve mail adresi isteyen DFB, iptal kararından sonra da bilet alanlara mail yoluyla iptal yanıtlarını ulaştırdı.

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