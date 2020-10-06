Haberler A Milli Futbol Takımı Almanya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımız, bu karşılaşmalar öncesinde ile hazırlık maçına çıkacak. Futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını merak ediyor. Peki, - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 12:54 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 12:55
Almanya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

A Uluslar Ligi öncesi kritik bir karşılaşmaya çıkacak. A Milli Takımımız ile hazırlık maçına çıkacak ve moral kazanmak için galibiyet arayacak. Peki, - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Aday kadroda kimler var?

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Almanya - Türkiye maçı 7 Ekim Pazar günü saat 21:452'te TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRODA KİMLER VAR?

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), (Medipol Başakşehir)

Orta saha: (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Rusya maçı, 11 Ekim Pazar günü saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den futbolseverlerle buluşacak. Türkiye,14 Ekim'de ise Sırbistan ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, 21.45'te başlayacak ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

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