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Son dakika: A Milli Takım'ının aday kadrosu belli oldu!

Son dakika... A Milli Takım'ının , ve ile oynayacağı mücadele öncesi aday kadrosu açıklandı. İşte o isimler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 18:24 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 18:58
Son dakika: A Milli Futbol Takım'ının aday kadrosu belli oldu!

A resmi Twitter hesabından Milli Takım UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı aday kadrosu açıklandı.

İşte aday kadro;

Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır.

Defans: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım.

Orta Saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç

Forvet: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman.

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