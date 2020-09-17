Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 3 basamak geriledi!

, dünya sıralamasında 3 basamak geriledi!

A Milli Takımı, Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan'a 1-0 mağlup olurken, Sırbistan ile de 0-0 berabere kalmıştı. Bu skorlar sonrası , dünya sıralamasında 3 basamak gerileyerek 32. basamakta yer aldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 13:58
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 3 basamak geriledi!

'nın resmi internet sitesinde dünya sıralaması duyuruldu. Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan'a 1-0 mağlup olan, Sırbistan ile de 0-0 berabere kalan A Milli Takımı, bu ay 3 basamak geriledi. Ay-yıldızlılar 1485 puanla 32. sırada yer aldı.

Dünya sıralamasında ilk 3 sırada değişiklik yaşanmadı. Belçika 1773 puanla zirvede yer alırken, Fransa 1744 puanla ikinci, ise 1712 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Portekiz ise iki basamak yükselerek 5. sıraya çıktı.

En fazla yükselişi Rusya yaşadı. Rusya 6 basamak çıkarak 32. sırada kendine yer buldu. En fazla düşüşü ise 4'er basamak gerileyen Slovakya ile Estonya yaptı. Slovakya 36, Estonya da 108. sıraya geriledi.

FIFA eylül ayı dünya sıralamasında ilk 10'da bulunan ülkeler ve puanları şöyle:

1 - Belçika - 1773
2 - Fransa - 1744
3 - Brezilya - 1712
4 - İngiltere - 1664
5 - Portekiz - 1653
6 - Uruguay - 1645
7 - İspanya - 1642
8 - Hırvatistan - 1628
9 - Arjantin - 1623
10 - Kolombiya - 1622

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