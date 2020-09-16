Haberler A Milli Futbol Takımı ‘Güneş bizim değerimiz’

‘Güneş bizim değerimiz’

A Güneş, Başkan 'ı ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 00:39 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
BİZE ULAŞIN