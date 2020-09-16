‘Güneş bizim değerimiz’

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman'ı ziyaret etti. Ataman, "Trabzon'umuzun çok önemli bir değeri olan Şenol hocamızın ziyaretinden çok mutlu olduk. Onunla her zaman gurur duyuyoruz. Başarıları ile Türk milletinin ve özellikle de biz Trabzonluların göğsünü kabartıyor" dedi.