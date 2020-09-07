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07 Eylül 2020, Pazartesi
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Kazanmalıydık!

Kazanmalıydık!

ile golsüz beraberlikle sonuçlanan mücadele sonrası “Bugün daha iştahlıydık... Rakip 10 kişi kalana kadar da dirençli oynadık. Takımdan memnunum. Ancak daha fazla pozisyon bulup, gol atmalıydık” yorumunda bulundu.

A , maçının ardından birçok konuya değindi. karşılaşmasına göre olumlu bir tablo olduğunu belirten Güneş, "Daha iştahlıydık. Rakip 10 kişi kalana kadar savaşçı ve dirençli oynadık. Oynanan futboldan memnunum. Sırbistan eksik kaldıktan sonra onları kanatlardan yıkmak istedik ama başarılı olamadık. Bizim için kaybedilen 2 puan oldu" dedi. Futbolcuları yıpratmamaya çalıştıklarını ifade eden tecrübeli hoca, sözlerine şöyle devam etti:

2-3 İDMANLA OYNATTIK
"Bizim kaybımız 'taki Macaristan maçı oldu. Ekim ayında 3 tane maçımız olacak. Cengiz'i 2-3 idmanla oyuna aldık. Becerisiyle gol atabiliriz diye düşündük. Daha tempo olarak kendini bulamadı. Aynı şekilde yine kenardan gelen oyunculardan bazıları da öyle. Enes'i de oynatmayabilirdim. O da 2-3 idmanla geldi. Niyet olarak tüm takımdan memnunum ama rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha fazla pozisyon bulup, gol atmalıydık.

'İSTEDİKLERİMİZİ YAPAMADIK'
Sırbistan Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, 90 dakika sonunda kısa konuştu. Kolarov'un oyundan atılmasıyla planlarının altüst olduğunu belirten Tumbakovic, "Eksik olmamıza rağmen rakibe pozisyon vermedik. Ancak hücumda da istediklerimizi yapamadık. Evimizdeki bu maçı kazanmamız gerekirdi ama olmadı" dedi.

BİLGİÇ'E ZİYARET
Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile Federasyonu Başkanı , maç öncesi Belgrad Büyükelçisi 'i ziyaret etti. Federasyon yöneticilerinin de yer aldığı ziyarette Kasapoğlu ile Özdemir tarafından Tanju Bilgiç'e A Milli Takım forması hediye edildi.

OZAN'IN ACI GÜNÜ
Sırbistan'a karşı kaptan olarak sahaya çıkan , sabah üzücü bir haber aldı. 25 yaşındaki futbolcu, dedesi hayatını kaybetmesine rağmen dün sahadaki yerini aldı. 90 dakika oynayan genç oyuncu, performansıyla da tam puan aldı.

  1. 7.9.2020
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