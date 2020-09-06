Sırbistan - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
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Sırbistan - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Uluslar Ligi

Sırbistan - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

Uluslar Ligi'nde kritik mücadele! B Ligi 3. grup maçında A Milli Takımımız ile Sırbistan'a karşı karşıya geliyor. İlk maçta Macaristan'a 1-0 yenilen A Milli Takımımız, Sırbistan karşısında galibiyet arayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sırbistan - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Uluslar Ligi'nde kritik karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Macaritan mağlubiyeti sonrası mutlak galibiyete ihtiyacı olan A Milli Takımız, Sırbistan deplasmanına konuk oluyor. Peki, Sırbistan - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SIRBİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sırbistan - Türkiye maçı 6 Eylül tarihinde saat 21:45'te oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Maksimovic, Pavlovic, Kolarov, Gudelj, Milinkovic, Ljacic, Vlahovic, Jovic, Mitrovic

Türkiye: Mert Günok, Zeki, Merih, Çağlar, Hasan Ali, Ozan, İrfan Can, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak

KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK OLACAK

Mücadele öncesi Ozan Kabak ile Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi. Şenol Güneş, "Yeniden bir yola çıkıyoruz. Üç günde bir maç oynamak durumundasınız. Milli takım takviminde belli bir takvim var. 3 günde bir maç yaparken oyuncuların bir yıpranma payı var. Oyuncuları koruyarak, bu maçta da mümkün olduğunca değişiklik yapmak durumundayız. Bu maçlara değer vermediğimiz anlamı taşımaz. A Milli Takım'a çağrılan her oyuncu, o takımın direk oyuncusu olmalıdır. Bazen oynadığınız oyunun karşılığını alamayabilirsiniz, ama bu gelecek maçlarda yüzde yüz devam eder diye bir şey yok. Perşembe günkü maça göre çok değişiklik yapacağız. Merih 90 dakika ilk defa oynadı. Sağlık olarak sorun yok ama üst üste maç oynarsa ne olur? Takımda büyük bir değişiklik yapacağımızı söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.

  1. 06.09.2020
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