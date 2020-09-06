Sırbistan - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İlk 11'ler belli oldu! - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
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Haberler A Milli Futbol Takımı Sırbistan - Türkiye | CANLI

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Sırbistan - Türkiye | CANLI

'nde kritik mücadele! B Ligi 3. grup maçında A Milli Takımımız ile 'a karşı karşıya geliyor. İlk maçta 'a 1-0 yenilen A Milli Takımımız, Sırbistan karşısında galibiyet arıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

mağlubiyeti sonrası mutlak galibiyete ihtiyacı olan A 'ımız, deplasmanında... Bu kritik mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE İLK 11'LER

Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic, Lazovic, Gudelj, Maksimovic, Kostic, Tadic, Mitrovic

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Enes Ünal

  1. 06.09.2020
  2. Güncelleme: 06.09.2020 21:44
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